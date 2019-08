Geen kusttram tussen Oostende en De Haan

In De Haan heeft een vrachtwagen donderdagochtend een rijdraad van de kusttram beschadigd. Door dat incident rijden er geen trams tussen Oostende en De Haan, meldt De Lijn. Er worden vervangbussen ingezet.

Het incident deed zich donderdagochtend rond 07.40 uur voor in De Haan. Een vrachtwagen met laadbak raakte er een rijdraad, waardoor het tramverkeer in beide richtingen onderbroken is. Sindsdien wordt met man en macht gewerkt om het probleem te verhelpen.

Pendelbussen

Om de reizigers toch op hun bestemming te krijgen, worden momenteel pendelbussen ingezet tussen het station van Oostende en de halte De Haan Zwarte Kiezel. Het is nog niet duidelijk hoe lang de hinder zal duren.

De Lijn: "Let op!"

De Lijn roept bestuurders op om bij het oversteken van de tramsporen steeds rekening te houden met de hoogte van hun voertuig en lading. Op die manier kunnen dergelijke incidenten zo veel mogelijk vermeden worden.