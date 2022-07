Op de Boerderie in Beauvoorde zullen er de hele zomer geen kampen met overnachtingen meer zijn. Dat hebben de eigenaars beslist nadat er gisteren brand uitbrak en een honderdtal kinderen geëvacueerd moesten worden.

Het vuur brak woendagochtend uit, op De Boerderie in de Groeneplaats in Beauvoorde bij Veurne. Dat is een jeugdverblijfscentrum op een hoeve. De 108 kinderen vanuit heel Vlaanderen konden op tijd weg.

"Serieuze domper"

Bij de brand was ook asbest vrijgekomen. De hele zomer lang zullen er nu geen overnachtingen meer doorgaan. Dat is voor Martine Rabaey van het centrum een echte domper, zeker na twee coronajaren.

De opvang overdag kan wel nog. Vandaag zijn er een zestigtal kinderen aanwezig.

