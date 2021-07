Geen kamp voor Chiro Tsjoef Heule na coronabesmetting

Een leider van Chiro Tsjoef Heule-Watermolen heeft positief getest op corona, de hele leidingsploeg moet daardoor in quarantaine. De jeugdbeweging moet haar kamp dus net voor het vertrek annuleren. Nochtans was de aanloop al begonnen, met een startmoment en er was ook al bagage en materiaal ingezameld.

Maar het vertrek nu maandag gaat dus niet door, meldt de jeugdbeweging op haar facebookpagina. "We moeten met de leiding een quarantaineperiode respecteren. Hierdoor kunnen we onmogelijk nog een volwaardig kamp organiseren. We houden jullie zo snel mogelijk op de hoogte in verband met het ophalen van alle materiaal en bananendozen," meldt de leidingsploeg.

Teleurstelling

Bij de ouders en leden veel begrip, maar ook teleurstelling: "Moeilijke en harde beslissing, maar waarschijnlijk de enige juiste. Doodjammer, veel moed aan leiding, leden en ouders."