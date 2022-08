Geen incidenten op dag van afgelaste Frontnacht in Ieper

In Ieper hebben zich geen incidenten voorgedaan rond Frontnacht. Het extreemrechtse festival zou vandaag (zaterdag) plaatsvinden, maar werd geschrapt door stad Ieper wegens banden met neonazisme en neofascisme. De politie is ook zondag extra alert voor incidenten.

De stad Ieper voorziet het hele weekend extra politionele mankracht om incidenten rond de evenementen IJzerwake en het afgelaste Frontnacht te vermijden. De politie stelt dagelijks een risicoanalyse op en volgt ook wat er beweegt op sociale media en via interne contacten.

Zaterdag bleef het alvast rustig in Ieper. "Buiten de gewoonlijke gezellige drukte in Ieper op zaterdag, waren er geen calamiteiten. We blijven de situatie in de gaten houden", klinkt het bij de politie. Ook zondag, tijdens de IJzerwake, houdt de politie een oogje in het zeil.