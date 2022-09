Geen ijspret in gemeenten door hoge energiekosten

Jabbeke beslist om dit jaar geen ijspiste te installeren. En daar zit niets meer tussen dan de hoge energiefactuur: "In 2019 betaalden we voor de piste en het verbruik een goeie 44.000 euro. Volgens onze financiële directeur zouden we dit jaar niet mee toekomen met 70.000 euro. Dat is erover", zegt burgemeester Frank Casteleyn.

Wel zal er een kustmatige curlingbaan en een winterbar staan.

Hoog op de agenda

In Nieuwpoort laat de burgemeester weten dat ze beslist hebben om de ijspiste te vervangen door een rolschaatspiste. Dat verbruikt minder energie en zo kan er toch nog iets plaatsvinden op de lokale kerstmarkt.

Ook Ieper beslist om geen ijspiste te plaatsen. "Deze namiddag hebben we daarvoor samengezeten. De alternatieven liggen nu nog op tafel", zegt schepen van Toerisme Diego Desmadryl.

Ook in onder meer Waregem, Brugge en Roeselare staat de toekomst van schaatspiste hoog op de agenda.