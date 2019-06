Geen ijspiste is streep door rekening Brugse handelaars

De handelaarsbond organiseert de kerstmarkt en de ijspiste en haalt daar heel wat inkomsten uit die ze opnieuw investeren in de stad en die zijn ze nu kwijt. Het Brugs Handelscentrum is voor vernieuwing en duurzaamheid, maar de nieuwe maatregel van het stadsbestuur vinden ze wel erg drastisch. Volgens de handelaars is er nooit overleg gepleegd en is de beslissing eenzijdig opgedrongen.

Alternatieve piste

De handelaarsbond benadrukt dat ze de afgelopen jaren het energieverbruik met de helft verminderd hebben. Ze vrezen ook dat het milieuvriendelijke alternatief in plastiek geen succes zal hebben. In Sluis zijn ze na drie jaar opnieuw overgeschakeld op een klassieke piste met ijs omdat het publiek het liet afweten.

