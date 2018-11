Geen hinder bij bpost

Er zijn nergens stakersposten, klinkt het. "Hier en daar zijn er wel nog een aantal stakers of afwezigen, maar op dit moment heeft dat geen effect op de distributie. We zijn overal operationeel."

Nadat eerder vorige week een voorakkoord werd verworpen, beslisten de vakbonden bij bpost donderdag in gemeenschappelijk vakbondsfront al om de gecoördineerde stakingsactie niet opnieuw te activeren. Donderdag en vrijdag waren op verscheidene plaatsen wel nog spontane acties. Die vonden eerst vooral in Wallonië plaats, maar in de nacht van donderdag op vrijdag werden ook de sorteercentra in Brussel en Gent geblokkeerd.

De vakbonden zitten deze week opnieuw samen met de directie.