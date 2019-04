Er komt geen hertelling van de stemmen in Kortemark, en de zetelverdeling blijft zoals ze is. Dat heeft de Raad van State beslist.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober diende de lijst Content bezwaar in tegen de uitslag bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Content, dat met 859 stemmen exact één stem minder binnenhaalde dan N-VA, wou een hertelling op basis van drie twijfelachtige stemmen. In de hoop een tweede zetel binnen te halen, die aan N-VA was toegewezen.

Veerle Vanslembrouck (N-VA) blijft gemeenteraadslid

In december verklaarde de Raad voor Verkiezingsbetwistingen het bezwaar van Content al ongegrond, omdat er in het pv van de telverrichtingen geen schriftelijke opmerkingen van de getuigen terug te vinden was. Content trok daarop naar de Raad van State maar bijt nu dus in het zand. Veerle Vanslembrouck van N-VA mag als gemeenteraad blijven zetelen, Ann Devisschere van Content mag haar ambitie op een zitje in de gemeenteraad definitief opbergen.

Lees ook