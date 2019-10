Geen grote windmolens op IMOG-site in Moen

Burgemeester Marc Doutreluingne: “Deze situatie is volledig verschillend van het verder gelegen en betwist project van Windlandschap Moen-Sint-Denijs waarvoor niet minder dan 6 windmolens voorzien zijn van elk 200 m hoog, wieken inbegrepen. De windmolens die voorzien zijn op de IMOG-site hebben dus een beperkte hoogte en worden geplaatst op een site die reeds landschappelijk aangetast is, zodat het zogenaamde bundelingsprincipe volledig gerespecteerd wordt en de inplanting derhalve ook volledig in overeenstemming is met de beleidsvisie van het gemeentebestuur.”

Verkeerde communicatie

De twee voorziene windmolens passen ook volledig in het beheersplan van de site. “Het gemeentebestuur betreurt de miscommunicatie en/of de desinformatie die enkele dagen geleden plaatsvond en vond het nodig deze omstandig recht te zetten.”

De start van de effectieve realisatie van de twee IMOG-windmolens is in principe voorzien na het verlof 2020. IMOG heeft een infomoment gepland in O.C. Den Tap in Moen op 21 oktober om 19 uur.