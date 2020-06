Geen gratis mondmaskers meer in AZ Groeninge

In het AZ Groeninge in Kortrijk moeten bezoekers vanaf woensdag zelf hun mondmasker meebrengen.

Wie naar het ziekenhuis AZ Groeninge komt voor een consultatie, een opname of op bezoek komt als partner in zorg, moet een eigen mondmasker opzetten. Tot voor kort kon wie zijn mondmasker niet mee had nog een gratis masker krijgen van het ziekenhuis. Vanaf 1 juli zal het ziekenhuis niet meer voorzien in gratis mondmaskers. Voor mensen die geen mondmasker mee hebben, zijn er voldoende mogelijkheden om ter plaatse nog een mondmasker te kopen.

Dat kan aan een van de automaten in de inkomhal, in de vestiging van Carrefour op de ziekenhuissite of bij de apotheek Galerij Groeninge. In de vestiging aan de Reepkaai zijn mondmaskers te koop aan de automaat in de onthaalruimte. Het ziekenhuis versoepelt ook de bezoekregeling voor partners in zorg. Sinds 2 juni kon een patiënt één partner in zorg laten registeren om op bezoek te komen. Vanaf woensdag 1 juli zijn meerdere partners in zorg welkom. Voor COVID-19-patiënten blijft bezoek vanzelfsprekend niet mogelijk. Uitzonderingen voor patiënten in kritieke toestand blijven mogelijk na overleg met de verantwoordelijke arts.