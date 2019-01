De Kosmos was een gekend café-restaurant en jeugdhotel, met een openluchtzwembad. In 2005 sloot het complex de deuren. Het is ondertussen eigendom van het Agentschap Natuur en Bos. Er was een samenwerkingsakkoord met een projectontwikkelaar, maar dat is nu opgezegd wegens niet haalbaar. De Vlaamse overheid mag nu op zoek naar een nieuwe investeerder in het geklasseerde gebouw, dat al jaren staat te verloederen.