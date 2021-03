In Woumen bij Diksmuide zijn er geen extra coronabesmettingen bij de leerlingen. Wel was er één test positief, maar daar zou het gaan om een oude besmetting. Directeur Karel Famaey laat alvast weten dat dit goed nieuws is.

Gisteren werden er bij de leerlingen sneltesten afgenomen nadat eerder vier leerlingen en vier leerkrachten besmet raakten met de Britse variant van het virus.

Enkele leerlingen en leerkrachten zitten al even in quarantaine na een hoogrisicocontact met een patiënt. Uit voorzorg blijft ook de rest thuis, het gaat om 136 leerlingen en zo'n 20 personeelsleden. Nog de hele week blijft de schoolpoort gesloten. Op de resultaten van de personeelsleden is het nog even wachten.

