Geen dubbelrichtingsfietspad door vleermuizen

Op de rest is het nog wachten, want volgens de VZW bescherming bomen en natuur zou de aanleg van het fietspad het leefgebied van een beschermde vleermuizensoort verstoren. De Raad voor Vergunningsbetwistingen geeft de vzw nu gelijk.

Zeven jaar geleden stapt Christophe Depamelaere van vzw bescherming bomen en natuur naar de raad van state om de aanleg van het fietspad te verhinderen. Volgens hem en zijn advocaat is het fietspad niet veilig en onlogisch gelegen. Maar argumenten rond verkeersveiligheid bleken niet genoeg te zijn om dat te verhinderen. En dus ging de vzw op zoek naar andere redenen om het fietspad te weren. Voor de aanleg zou een strook van 5 meter bomen gekapt moeten worden. En laat dat net de habitat van een bedreigde vleermuissoort zijn. Voor de rechtbank is dat genoeg om het fietspad te weigeren.

"Onbegrijpelijk"

Buurgemeenten Wingene en Beernem begrijpen er niets meer van. Zij ijveren al 10 jaar voor een veilige fietsroute op die plek. Brugemeester Jos Sypré van Beernem: "Ik vind de beslissing onbegrijpelijk. Ik ben enorm teleurgesteld. Als je ziet dat we samen met Wingene volop de kaart van de fietser willen trekken. 't is een dossier dat al van 2010 opgestart is. Nu zijn we terug naar af en het is onvoorstelbaar."

Lieven Huys, burgemeester van Wingene: "De onteigeningen van de gronden zijn gebeurd. Het zou spijtig zijn om alles nu zomaar over boord te gooien. Dus we gaan samen met Agentschap wegen en verkeer, die de trekker is, kijken wat er precies moet gebeuren om het dossier opnieuw in te dienen. Maar dan wel met de voldoende grote motivatie waarom wij het fietspad aan die kant van de weg willen."