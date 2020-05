Geen Dag van de Landbouw dit jaar

De Dag van de Landbouw is het grootste jaarlijkse imago-evenement van de Vlaamse land- en tuinbouw. "We nemen deze beslissing met pijn in het hart", zegt Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond en Landelijke Gilden. "De Dag van de Landbouw staat garant voor geëngageerde bedrijfsleiders en hun gezin, die het beste van zichzelf geven om de tienduizenden bezoekers een ultieme landbouwbeleving te bezorgen." De komende maanden werken de organisaties wel een alternatief uit waarmee ze de derde zondag van september op een andere manier toch de spotlights kunnen zetten op hun sector.

"We vinden het zeer jammer dat dit evenement waar we met zijn allen naar toe werkten niet zal plaatsvinden. Maar de huidige situatie en vooral de onzekerheid in welke situatie we ons in september zullen bevinden, laten ons geen andere keuze. We kijken alvast uit naar een volgende editie en heten iedereen welkom in september 2021", besluit De Becker.