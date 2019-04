Geen consensus rond statiegeld aan kust

Vanmorgen bogen de tien kustburgemeesters zich over de vraag of er aan zee voor blikjes en plastic een soort statiegeld komt.

De vraag kwam van de burgemeester van Bredene. Steve Vandenberghe kiest in elk geval voor de vlucht vooruit. Hij wil in zijn gemeente hoe dan ook statiegeld invoeren voor plastic flesjes en drankblikjes. Maar andere burgemeesters, bijvoorbeeld van buurgemeenten Oostende en De Haan, geloven helemaal niet in een lokaal initiatief. Ze spreken van verkiezingskoorts en van een vaag voorbarig plan.

Bekijk ook: