De besmettingen in het woonzorgcentrum Sint-Remigius in Pittem zijn beperkt gebleven tot de acht besmettingen die tot nu toe bekend waren. Het gaat ook niet om een meer besmettelijke variant.

Na de uitbraak van de Colombiaanse variant in Zaventem was er de vrees dat dat ook zo zou zijn in Pittem, maar het blijkt om de Deltavariant te gaan. Dat is de meest voorkomende vorm van coronabesmettingen in ons land. De gevolgen voor patiënten -zeker als ze gevaccineerd zijn zoals hier in Pittem- blijven daarom beperkt.