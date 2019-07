Geen buitenschoolse kinderopvang in Kerkgebouw Poelkapelle

De plannen voor de bouw van de BKO in de kerk van Poelkapelle waren een potentiële bom onder de coalitie van CD&V en N-VA in Langemark-Poelkapelle. Huidig N-VA-schepen van Financiën Dominique Cool was de voorbije jaren vanuit de oppositie een vurig tegenstander van de bouwplannen van CD&V voor de nieuwe BKO in de kerk.

Na de gemeenteraadsverkiezingen en coalitievorming tussen CD&V en N-VA vorig jaar was het onduidelijk of het huidig gemeentebestuur verder zou gaan met de BKO-plannen, tot nu. "Het is zo goed als zeker dat er geen BKO in de kerk komt", aldus Cool. "Op dit moment bekijken we twee mogelijke alternatieven: een 'stand alone' BKO in de omgeving van de school of een symbiose tussen de nieuw te bouwen school en BKO. Onze voorkeur gaat uit naar deze laatste optie, wat een win-win is voor school, BKO én gemeente. De voorziene budgetten voor de BKO in de kerk circuleerden rond 2,5 miljoen euro, en dan spreken we nog niet van de kosten voor de nieuwe liturgische ruimte en de renovatie van de kerk. Het project zou in totaal ongeveer 5 miljoen euro kosten. Dat kan veel goedkoper."

De huidige BKO bevindt zich naast basisschool De Ooievaar aan de Nieuwplaats bij de kerk. "Er lopen momenteel gesprekken met de school. Er is een betere synergie mogelijk tussen de bouw van een nieuwe school en BKO door een recente verandering in de regelgeving, waardoor een buitenschoolse kinderopvang een stukje minder buitenschools moet zijn dan vroeger. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid voor het gemeenschappelijk gebruik van ruimtes als de speelplaats, refter, sanitair en studieklas."