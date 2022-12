Geen 'Bredene Festivalt' meer: "Te duur geworden"

En in moeilijke tijden wordt het financieel een haast onmogelijk om het festival nog te organiseren, zegt Bredene.

Hoge kosten

De rekening voor de inrichting van het terrein en de security is torenhoog. De gage van de artiesten is enorm gestegen. En dat zou de ticketprijs alleen maar opdrijven. Om te verhinderen dat de gemeente met een kater opgescheept zou zitten schrappen ze het festival.

Zoeken naar alternatief

'Bredene Festivalt' is de opvolger van het vroegere Afro C, dat gratis was. Bezoekers moesten vorig jaar voor het eerst betalen. En dat is Bredene niet goed bevallen.

Intussen denkt de gemeente na over een alternatief.

BEKIJK OOK: 'Eerst editie Bredene Festivalt goed gestart' (11/08/2019):