Geen bonen in de driekoningentaart, wel drie wijzen

Het is vandaag Driekoningen. Zoals de traditie het wil, halen velen een driekoningentaart in huis. Bij een bakker in De Panne vliegen ze de deur uit.

Bakker Joeri Dehoorne uit De Panne is druk in de weer om zijn driekoningentaarten klaar te maken. Zo'n 500 taarten gaan vandaag de deur uit. Er komen zelfs klanten uit Frankrijk om een van de speciale taarten te proeven.

Geen bonen

Traditioneel is 6 januari een feestdag in de christelijke wereld. Op die dag worden de drie wijzen herdacht die uit het Oosten een ster volgden en zo aankwamen in Bethlehem waar Jezus was geboren.

Meestal luidt de vraag aan tafel: wie heeft de boon? Want in elke taart zit een boon verstopt, maar hier in De Panne zijn het geen bonen, wel minifiguren van onder andere Caspar, Melchior of Balthasar.