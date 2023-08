De stad Brugge laat niet langer boetes uitschrijven voor wie een ongeldige parkeerschijf gebruikt. Sterker nog, de stad betaalt die boetes zelfs terug of laat ze kwijtschelden. Brugge wil een versoepeling van de regels, of een verbod op de verkoop van ongeldige kaarten.

Op een officiële parkeerschijf moet de tekst in drie landstalen staan, mag er geen reclame te zien zijn en moet er een onderverdeling zijn in halve uren. Maar niet iedereen is daarvan op de hoogte. 55 bestuurders in Brugge zijn betrapt met een andere parkeerschijf, en hebben hun boete aangevochten. De stad zegt dat de parkeerwachters overijverig zijn geweest.