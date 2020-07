Geen bloemencorso, wel bloementapijten in Blankenberge

Die tapijten komen er ter vervanging van de jaarlijkse bloemencorso. Dat bevestigt schepen van Cultuur Alfons Monte (N-VA). Naast de tapijten komt er ook een rondgang met bloemenpoppen en worden twee praalwagens uitgestald.

"Veilig alternatief"

De jaarlijkse bloemencorso, die aan zijn 125ste editie toe was, kan wegens de coronamaatregelen dit jaar niet plaatsvinden. Wel voorziet de badstad een alternatief. Tijdens het weekend van 29 en 30 augustus zullen in het centrum drie grote bloementapijten te zien zijn. "We wilden de mensen toch een veilig alternatief bieden met bloemen om het zomerseizoen af te sluiten", zegt schepen Alfons Monte. Het grootste bloementapijt, in thema van 125 jaar bloemencorso, zal te vinden zijn op het Koning Leopold III-plein en is ruim 400 vierkante meter groot. Het tweede tapijt, op het Sint-Rochusplein, zal in teken staan van 750 jaar Blankenberge en de Belle-Epoqueperiode. Het derde tapijt zal op het Manitobaplein te zien zijn en staat ook in thema van 750 jaar Blankenberge. Verder zullen er aan de Pier en het Descampsplein twee kleine bloemenwagens staan.

Ook voorziet de stad in een kleine rondgang met bloemenpoppen doorheen het centrum. "We kochten daarvoor 20 grote poppen aan met droogbloemen die een Chinees leger voorstellen", aldus Monte. De schepen benadrukt dat de festiviteiten onder voorbehoud zijn en enkel kunnen doorgaan als de situatie rond het coronavirus stabiel blijft.