Geen binnenscheepvaart door spontane staking

Er is zo goed als geen binnenscheepvaart meer mogelijk in Vlaanderen, als gevolg van een spontane staking die is uitgebroken bij het personeel van De Vlaamse Waterweg. Dat kondigen de vakbonden aan en het is bevestigd door het agentschap.

Onder meer het personeel dat de sluizen bedient, heeft spontaan het werk neergelegd.

"Dat is onder meer het geval in Brugge met hinder op het kanaal Gent-Oostende en Brugge-Zeebrugge, in Harelbeke en Menen op de Leie, in Wintam en op het Albertkanaal", zegt Ilse Remy van ACV Openbare Diensten. "Er is zo goed als geen binnenvaart meer mogelijk in Vlaanderen."

"Tekort aan personeel"

De Vlaamse Waterweg - het agentschap dat de Vlaamse waterwegen beheert - bevestigt de staking.

"Een aantal sluizen is dicht, onder meer op het Albertkanaal. Er is bijna geen binnenvaart meer mogelijk", aldus woordvoerster Liliane Stinissen. Het personeel legt het werk neer in reactie op het chronisch personeelstekort, aldus de vakbonden. "Kwalitatief en veilig werken is niet meer mogelijk door een gebrek aan personeel", klinkt het.