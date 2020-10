Geen bijkomende straf voor verdachte die gsm uit het raam gooit

Het openbaar ministerie had een jaar cel geëist.

Op 23 februari 2018 werd de wegpolitie opgeroepen voor een voertuig dat in Aalter gevaarlijk geparkeerd stond op de pechstrook van de E40 richting Oostende. S.T. en een minderjarige inzittende disten een vreemd verhaal op over een bestuurder die te voet hulp was gaan halen nadat ze in panne waren gevallen. Ondertussen was echter gebleken dat de nummerplaat op hun wagen een dag eerder in Oostende of Bredene gestolen was.

De gsm van de beklaagde werd door de politie in beslag genomen. Tijdens zijn verhoor in een Gents politiebureau kreeg T. de vraag om de code van het toestel te geven. De Oostendenaar bood aan om de code zelf in te voeren, maar maakte van dat moment gebruik om zijn gsm uit het raam te flikkeren. Het toestel overleefde de val van drie verdiepingen niet. "Haha, je dacht toch niet dat ik echt de code zou geven", zei T. aan de politiemensen.

De verdediging pleitte dat de jongeman de wagen gewoon met die nummerplaten had gekocht. Volgens meester Kris Vincke kan er dus hoogstens sprake zijn van heling. Vermoedelijk had de stunt met zijn gsm dan weer te maken met drugsfeiten. Enkele maanden later probeerde T. immers samen met twee kompanen een drugsdealer te bestelen, maar ze drongen de verkeerde woning binnen. Voor dat incident en voor drugshandel kreeg hij in februari 2019 respectievelijk 200 uur werkstraf en een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. De verdediging vroeg om bij het bepalen van de strafmaat rekening te houden met dat vonnis.

De rechter volgde het standpunt van de verdediging en legde vrijdag voor de feiten uit dezelfde periode zelfs geen bijkomende straf op. Daarbij werd onder andere verwezen naar het overschrijden van de redelijke termijn.