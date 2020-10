Geen bezoek met kerst? Kappers sluiten? Dit ligt op tafel:

Dat overleg was al voorzien, onder meer de sluiting van de horeca te evalueren, maar nieuwe verstrengingen lijken hoe langer hoe minder uitgesloten. De beslissingen zullen in elk geval enkel en alleen gebaseerd zijn op de feiten en de cijfers, benadrukte premier Alexander De Croo donderdag in de Kamer.

Wat ligt er op tafel?

Dit zijn enkele mogelijke strengere beslissingen: een langere avondklok, een verbod op niet-essentiële verplaatsingen, een sluiting van alle niet-essentiële winkels, een verbod op contactberoepen zoals kappers, het sluiten van de landsgrenzen en een verbod op bezoek thuis. Deze laatste drie voorstellen zouden geadviseerd zijn door Celeval. Hoe lang deze nieuwe maatregelen zouden duren, ligt niet vast, maar volgens sommige epidemiologen moeten ze minstens 8 weken duren om effect te hebben. Tot na kerst dus.

De roep om een nieuwe strenge lockdown klinkt integendeel steeds luider. KU Leuven-viroloog Marc Van Ranst riep donderdag al op tot een beperking op niet-essentiële verplaatsingen. "Er is momenteel geen enkele aanwijzing dat de genomen maatregelen reeds enig effect hebben. Tijd voor, net als in andere buurlanden, de noodrem: lockdown." Ook onder meer Zorgnet-Icuro-topvrouw Margot Cloet, Vlozo-bestuurder Peter Marquebreuck, verschillende ziekenhuiskoepels en Waals minister-president Elio Di Rupo trokken al aan de alarmbel.