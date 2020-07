Geen bezoek meer op de kamer in WZC Torhout

Door het stijgende aantal besmettingen in de regio Torhout laat het woonzorgcentrum Sint-Augustinus vanaf vandaag geen bezoek meer toe op de kamer. De praattafels blijven wel behouden. Er zal ook terug meer ingezet worden op digitale communicatie.

"We begrijpen dat dit geen gemakkelijke beslissing is voor onze bewoners en hun familie. Het woonzorgteam, de CRA en het coördinatieteam van de stad blijven dagelijks de toestand in de regio opvolgen", aldus waarnemend directeur Willem Vermaut.

De contactpersonen en familieleden van bewoners die niet naar de praattafel kunnen komen, hebben wel de mogelijkheid om met het woonzorgcentrum een oplossing af te spreken om met hun bewoner in contact te blijven.