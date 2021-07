Geen avondmarkten in Nieuwpoort deze zomer

Oorspronkelijk stonden er in Nieuwpoort zes avondmarkten op het programma maar deze worden nu verplaatst naar volgende zomer. Stad Nieuwpoort en de betrokken concessionaris hebben deze beslissing samen genomen. De avondmarkten zouden respectievelijk plaatsvinden op de Zeedijk, langs de Havengeulpromenade, in Nieuwpoort-Stad en in het polderdorp Sint-Joris. Door de terrasuitbreiding van de horecazaken op de Zeedijk was de Stad genoodzaakt om andere locaties te zoeken, reageert burgemeester Geert Vanden Broucke:

“Na de coronacrisis zetten we als stad volop in op de ondersteuning van de Nieuwpoortse horecasector. Zo laten we op uitgestippelde plekken terrasuitbreidingen toe, zoals op de Zeedijk. Om veiligheidsredenen zien wij het niet mogelijk om avondmarkten op diezelfde locatie in te richten. Beide zaken zijn niet combineerbaar. Daarom vonden we alternatieve locaties voor onze avondmarkten. Helaas kon er over ons aangepast voorstel geen consensus bereikt worden. De beste oplossing voor alle partijen is bijgevolg om de avondmarkten uit te stellen naar volgende zomer.”

Wel nog wekelijkse vrijdagmarkt

Nieuwpoort betreurt dat er dit jaar geen avondmarkten zullen doorgaan, maar kijkt toch uit naar een sfeervolle zomer, vertelt burgemeester Geert Vanden Broucke: “In juli en augustus zal er in onze stad veel te beleven zijn voor jong én oud. Wij richten ons volop op onze talrijke evenementen en onze lokale horecasector. Ook de wekelijkse vrijdagmarkt op en rond het Marktplein en de boerenmarkt op zaterdag vinden nog steeds plaats.”

Mariakerke

Op de zeedijk van Mariakerke, bij Oostende vond afgelopen zondag dan weer een eerste avondmarkt plaats. Het ging om een testmarkt die positief werd geëvalueerd. Of er op 18 en 25 juli opnieuw een avondmarkt zal plaatsvinden, wordt beslist in het college van 16 juli. Over de avondmarkten van augustus en september wordt later beslist.