Geen asbestgevaar: kleuterklassen in Rumbeke mogen weer open

Drie kleuterklassen van SBSO Sterrebos in Rumbeke, bij Roeselare, mogen weer open nadat blijkt dat er toch geen asbestgevaar is. Tijdens de krokusvakantie zijn asbesthoudende platen in het plafond vervangen. Volgens een anonieme tip gebeurde dat niet op een correcte manier.

Vorige week vrijdag komt de Dienst Welzijn op het Werk de drie kleuterklassen ontruimen en verzegelen in SBSO Sterrebos in Rumbeke. De kinderen moeten de klas verlaten en mogen er niet meer in.

Aanleiding is een anonieme tip die verklaart dat de verwijdering van asbesthoudende platen in het plafond niet op de correcte manier zijn verwijderd. Dat gebeurde in de krokusvakantie.

Stalenonderzoek

De directie ontkende de aantijgingen met klem. Nu blijkt dat die gelijk heeft. "De resultaten van het stalenonderzoek bevestigen het onderzoek van onze eigen preventie-adviseur. Er is dus geen asbestgevaar", zegt Diter Den Baes, dircteur van scholengroep 26.

De klassen kunnen morgen, ten laatste vrijdag opnieuw open. Voorlopig konden de kleuters terecht in andere klassen.