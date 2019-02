Wie ouder dan 16 is, krijgt in jeugdhuis Krak in Avelgem voortaan een polsbandje. “Zo kunnen we beter controleren wie alcohol mag bestellen en wie niet”, klinkt het.

Jeugdhuis Krak heeft met de ‘Krakbandjes’ een oplossing gevonden voor een aanslepend probleem, in samenwerking met jeugdhuizenkoepel Formaat. “Bij twijfelgevallen vroegen we een identiteitskaart. Maar soms hadden de jongeren die niet bij, of beweerden ze dat alleszins. Het was heel moeilijk te controleren. Nu is het veel makkelijker”, zegt Henri Dooms van jeugdhuis Krak.

Ook in Kortrijk en Waregem testen jeugdhuizen en jongerencafés gelijkaardige systemen voor leeftijdscontrole.