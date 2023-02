Geen akkoord met politievakbonden rond bescherming Van Quickenborne: “Bewaking kan in maart wegvallen”

De politievakbonden zijn vanmorgen niet tot een akkoord gekomen met de overheden op het geplande hoger overleg in Brussel rond de bescherming van minister van justitie Vincent Van Quickenborne.

Daardoor kunnen agenten van onder andere Politiezone Vlas vanaf 1 maart de opdracht weigeren om de minister van justitie Vincent Van Quickenborne te beschermen.

De politiemensen willen meer info over het veiligheidsrisico dat ze zelf lopen, en stellen ook de vraag of ze voldoende bewapend zijn. “De overheid weigert pertinent ons de risicoanalyse over te maken en steekt zich weg achter het federaal parket”, klinkt het.

"Niet de vakbonden die tafel hebben verlaten"

“Het zijn niet de vakbonden die de overlegtafel hebben verlaten. We hebben meer dan drie uur samengezeten maar tot een oplossing kwam het niet. We benadrukken wel dat we het sociaal overleg nog tot 1 maart alle kansen willen geven”, weet Wesley Huysentruyt van politievakbond NSPV West-Vlaanderen.

Ook binnen PZ Vlas willen ze constructief verder werken met alle betrokken partijen om tot oplossing te komen.

(lees verder onder de foto)

"De gemeenschappelijke stakingsaanzegging wordt nu geactiveerd waardoor de bewaking van Van Quickenborne door agenten van PZ Vlas en de CIK (Federale Politie) in maart kan wegvallen."

De politie bewaakt niet alleen de privéwoning van de minister. Er is ook continu close-protection bij alle verplaatsingen. Zelfs de kinderen worden dagelijks veilig van en naar school gebracht. De beveiliging van Van Quickenborne gebeurt onder commando van het crisiscentrum van Binnenlandse zaken.

Bekijk ook