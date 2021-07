Geen aanwijzingen van kwaad opzet bij overlijden in Blankenberge

In de zaak van het overlijden in Blankenberge heeft de autopsie geen aanwijzingen van kwaad opzet opgeleverd. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

Een vermiste 39-jarige man uit Oostende werd zondag rond 13 uur dood teruggevonden in een beek. Het levenloze lichaam werd in de buurt van een camping ontdekt. Onmiddellijk stelde de politie van de zone Blankenberge/Zuienkerke een perimeter in om het overlijden te onderzoeken.

De wetsdokter kwam ter plaatse om een uitwendige lijkschouwing uit te voeren. Het was snel duidelijk dat het lichaam zich in een verregaande staat van ontbinding bevond. Uiteindelijk werd de vondst gelinkt aan een openstaand verdwijningsdossier. Volgens het parket gaat het naar alle waarschijnlijkheid om Jimmy V., maar de officiële identificatie moet nog afgerond worden.

De 39-jarige Oostendenaar verliet op 27 januari rond 21.45 uur zijn woning in de Voorhavenlaan en was sindsdien spoorloos. Ondertussen blijft het nog steeds onduidelijk hoe Jimmy V. om het leven kwam. Tijdens een autopsie zijn dinsdag in ieder geval geen aanwijzingen van kwaad opzet aan het licht gekomen. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van het overlijden loopt nog.

