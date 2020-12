Geen 9 dagen Filmfestival in Oostende, wel alternatief

De eerste wintereditie van Het Filmfestival Oostende van 15 tot en met 23 januari 2021 gaat niet door. De onzekerheid over een tijdige heropening van de festivallocaties (Kinepolis Oostende, CC De Grote Post, Kursaal Oostende) gooit roet in het eten.

Het FFO team bedacht een nieuw concept voor editie 2021: FFO Nights 2021. De organisatie kiest voor een spreiding van de festivaleditie 2021 over het hele jaar, wanneer het kan en wanneer het mag, aangepast in functie van de Belgische filmreleases en de coronamaatregelen.

Zoals de naam FFO Nights doet vermoeden zal Filmfestival Oostende filmavonden organiseren met veel aandacht voor Vlaamse films en talent van eigen bodem. Het festival mikt voor deze FFO Nights vooral op zaterdagen met als hoofdevenement een avant-première van een Vlaamse film in aanwezigheid van cast & crew. Alle Vlaamse bioscopen kunnen intekenen op de streaming van het rode loper event, live vanuit Kinepolis Oostende, om aansluitend de film in avant-première te vertonen. De datum en het programma voor de eerste FFO Night worden begin 2021 bekendgemaakt.

Koen De Bouw, die de rol als master in januari 2021 zou opnemen, zal zijn titel voor twee jaar dragen om zowel de FFO Nights als FFO22 te ondersteunen. Red Sandra, de film van Lien Willaert en Jan Verheyen die het festival zou openen op 15 januari, wordt alvast één van de hoogtepunten.

Peter Craeymeersch (Directeur FFO): “Filmfestival Oostende is sinds haar oprichting, intussen 14 jaar geleden, het festival geweest dat talent van eigen bodem ondersteunt. Het is nu meer dan ooit van belang dat we er zijn voor onze filmsector. Daarom hebben we een formule bedacht waarmee we Vlaamse (co-)producties kunnen ondersteunen. We wilden tevens alle bioscoopexploitanten een hart onder de riem steken door de FFO Nights in heel Vlaanderen en Brussel ter beschikking te stellen.”

Wel Jamies en Ensors

Het festival in januari verdwijnt natuurlijk niet volledig. De uitreiking van De Jamies (de Vlaamse online video awards) en De Ensors (de Vlaamse filmprijzen) vinden dan plaats. Beide uitreikingen worden uitgewerkt onder alternatieve formats, waarbij de organisaties inzetten op een zo breed mogelijk bereik. Op 22 januari worden De Jamies online gestreamd via verschillende kanalen. De uitreiking van de Ensors op 23 januari zal te volgen zijn via Canvas.

Burgemeester Bart Tommelein: “Wij hopen samen met de organisatoren van Filmfestival Oostende dat de coronasituatie tegen de winter van 2022 genormaliseerd is. Vanaf dan is het de bedoeling dat De Jamies en De Ensors de apotheose worden van een vernieuwd stadsfestival en filmfeest voor iedereen, op het grote scherm, waar films thuis horen.”