Geen 120 kilometer per uur op Expresweg

Het burgerinitiatief Brugse Mobiliteit Anders pleitte voor een maximumsnelheid van 120 kilometer per uur tussen de Bevrijdingslaan en de afrit naar de N31 richting Zeebrugge, maar vangt bot bij mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD). Het Agentschap Wegen en Verkeer is voorstander van één uniforme snelheidsbeperking en wil de limiet van 90 kilometer per uur behouden. “Dat is duidelijker voor de weggebruiker”, klinkt het. Als antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) laat minister Lydia Peeters weten dat ze geen voorstander is van een verhoging en het standpunt van het Agentschap Wegen en Verkeer deelt.