"Geef onze leerlingen terug": School Anzegem over tijdelijke sluiting

De coronabesmetting stijgen aanzienlijk. Zo zijn er de voorbije twee weken in Anzegem 157 nieuwe besmettingen vastgesteld, waaronder bij leerlingen van de lagere school VBS De Ranke. Vorige week werden er twee klassen in quarantaine geplaatst door enkele besmettingen. Enkel de leerlingen die niet besmet waren, mochten weer fysiek les volgen, de anderen kregen online les.

Deze week zijn er nog vijf klassen in quarantaine geplaatst en moeten alle leerlingen, ook degenen die niet besmet waren, thuisblijven. Na een crisisoverleg heeft VBS De Ranke besloten dat het lager onderwijs weer moet overschakelen naar afstandsonderwijs. Kleuters kunnen voorlopig wel nog naar school gaan.

“Een verschrikkelijk gevoel overvalt mij"

Voor directrice Tine Temmerman was het een zware beslissing. Met een open brief reageert ze op de schrijnende toestand:

“ Dan kom je thuis en besef je de gevolgen van de beslissing die boven ons hoofd en volgens de huidige regels genomen werd. Dit is helemaal niet ok! Ouders nemen contact op, want noodopvang mogen we niet organiseren om verdere besmettingen tegen te gaan, enkele voorbeelden:

Een huilende mama die geen opvang heeft voor haar kinderen, want zij werkt in de zorg en haar man krijgt geen quarantaineverlof.

Een mama uit de zorg die wel verlof krijgt, maar beseft dat ze haar collega’s (die al met een groot personeelstekort zitten en daardoor extra hard moeten werken) in miserie steekt.

Een papa en mama die vragen of hun kind a.u.b. naar school mag komen: Hij volgt al 2 weken online les door een positief familielid en mocht maandag eindelijk terug naar school komen.

Een verschrikkelijk gevoel overvalt me….. is dit het gevolg van de versoepeling van alle maatregelen in de maatschappij? De herfst is nog maar pas begonnen…. Hoeveel keer zullen we onze leerlingen nog leerkansen moeten afnemen deze winter? Hoelang houden ouders dit nog vol?”

"Geef ons a.u.b. onze leerlingen terug"

Ten slotte pleit de directrice voor duidelijke maatregelen die ervoor zorgen dat leerlingen op een betere manier les kunnen volgen dan nu. “Als school zullen we alle opgelegde maatregelen in praktijk omzetten (zoals we de voorbije 2 jaar al deden), maar geef ons a.u.b. onze leerlingen terug”, aldus directrice Tine Temmerman.