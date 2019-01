Familiebedrijf Gediflora is de International Grower of the Year, op de Internationale plantenbeurs in het Duitse Essen. Ze leveren vanuit Oostnieuwkerke aan meer dan dertig landen; voor de helft zelfs buiten Europa. De jury looft Gediflora omdat ze kwaliteitsvolle planten afleveren bij telers, die makkelijk te kweken zijn. Ook in de categorie Jonge Planten krijgt Gediflora een award.

