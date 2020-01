Gedichtendag: Jozef Deleu al ruim 60 jaar dichter

Uitgebreider interview met Jozef Deleu

Jozef Deleu is ook altijd al een kritische stem geweest in verband met het cultuurbeleid. 'De pleinvrees der kanunniken', is in dat verband wellicht zijn meest bekende redevoering. Hij kreeg voor zijn werk ook tal van poëzie- en cultuurprijzen. Jozef Deleu is inmiddels 83 maar blijft nog steeds kritisch, zeker ook voor het huidige cultuurbeleid in Vlaanderen.