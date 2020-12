Gedetineerden maken vuurschalen in gevangenis in Brugge

Vuurschalen verkopen tegenwoordig als zoete broodjes. En dat weten ze ook in de gevangenis van Brugge. Gedetineerden maken er sinds kort vuurschalen, en dat is een groot succes.

De opbrengst van de verkoop gaat naar het project Cellmade, dat ondermeer zorgt voor opleidingen voor gedetineerden.

In de metaalbewerkingsafdeling van de gevangenis maken ze vooral poorten en deuren voor gevangenissen over heel het land, maar nu gooien ze het dus over een andere boeg. De vuurkorven worden verkocht voor 125 euro en dragen het label van Cellmade, een product dat gemaakt is in de gevangenis. De verkoop, uitzonderlijk ook aan particulieren, loopt veel beter dan verwacht. Een vuurschaal maken, duurt zowat twee uur. Voor de gedetineerden is het een leuke afwisseling.