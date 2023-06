Gedetineerden halen certificaat 'metaal frezen' en kunnen meteen aan de slag

Vijf gedetineerden van de gevangenis van Brugge kregen vandaag hun certificaat CNC frezen. In de gevangenis van Brugge worden wel meer opleidingen gegeven maar bijzonder hier was dat ze meteen aan de slag kunnen in de werkplaats in de gevangenis.

De vijf gevangenen kregen zes maanden les in de gevangenis en leerden onder meer werken met computergestuurde machines om metaal te frezen. Voor het theoretische luik werkte de gevangenis samen met het Centrum voor volwassenenonderwijs Miras. De VDAB gaf de praktijklessen in de smidse van de gevangenis.

Sofie Vantomme, gevangenisdirecteur Brugge: " De mannen zitten hier lange jaren. Het is de afdeling van de langgestraften. We willen ze klaarstomen voor de arbeidsmarkt en om terug naar de samenleving te gaan. Daardoor voorzien we deze opleiding. Dat kan kort bij hun voorwaardelijke invrijheidsstelling zijn of wat later. Het grote voordeel is dat ze effectief een certificaat in handen krijgen dat te alle tijde kan gebruikt worden."