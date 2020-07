Gedetineerde krijgt zes jaar voor aanval op cipiers

Hij pleegde de feiten omdat hij overgeplaatst wilde worden. In juli vorig jaar ging hij mer enkele cipiers op de vuist in de afdeling 'Hoge Veiligheid'. Na het douchen gaf hij een vuistslag in het gezicht van een cipier. Ook een tweede cipier werd met een harde klap tegen de grond gewerkt. Een derde cipier probeerde tussenbeide te komen, maar ook hij werd onmiddellijk knock-out geslagen. Twee van zijn slachtoffers zijn bijna een jaar na de feiten nog steeds niet opnieuw aan het werk.

Gewelddadige overval

Bij de onderzoeksrechter verklaarde hij dat hij de feiten pleegde om overgeplaatst te worden naar de gevangenis van Hasselt. De gedetineerde slaagde deels in zijn opzet, want na de geweldpleging verhuisde hij naar de gevangenis van Beveren. Inmiddels zit hij een gevangenisstraf uit voor een gewelddadige overval met ongewild dodelijke afloop in april 2016 in Merksem. Samen met zijn kompanen knevelde hij toen een 62-jarige binnenschipper. Het slachtoffer overleed tijdens de feiten door een hartfalen.

De man werd uiteindelijk veroordeeld tot zes jaar celstraf. Aan de slachtoffers moet hij 23.000 euro schadevergoeding betalen. De verdediging heeft al aangekondigd dat er tegen het vonnis beroep aangetekend zal worden.

