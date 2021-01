Deze ochtend is in het centrum van Izegem een deel van een gebouw neergekomen bij afbraakwerken. De brokstukken vielen op een Lijnbus. Als bij wonder raakte niemand gewond.

Rond acht uur kwam in de Gentstraat een deel van een voorgevel los bij afbraakwerken. Door het verwijderen van het dakgebinte ontstond er druk op de gevel waarna brokstukken naar beneden vielen op een Lijnbus. De buschauffeur kwam er met de schrik vanaf. Ook niemand anders raakte gewond, op het moment van het ongeval was het best druk met fietsende scholieren. Er is enkel materiële schade.