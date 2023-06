Gebarsten ruiten en tegels in 10 huizen, allicht door werken De Watergroep

In Stasegem bij Harelbeke heeft een tiental gezinnen schade in en rond hun woning. Wellicht zijn de werken aan het waterproductiecentrum De Gavers de oorzaak.

De bewoners klagen ook over grote geluidsoverlast. Jolien Van Onacker: "Het ergste is als ze met die trilplaten bezig zijn. De trillingen in de grond en het lawaai. De decibels zijn ook te hoog. We zitten ook met schade in een steunbalk en op het terras. Laat ons hopen dat het dak niet inzakt."

De werken zijn al een drietal jaar bezig. De Watergroep toont begrip. "We zijn er ons wel van bewust dat dat hinderlijke werken zijn. We hebben die werken ook altijd aangekondigd op onze website om de mensen zo veel mogelijk op de hoogte te brengen. Het zijn natuurlijk wel noodzakelijke werken die wij moeten uitvoeren om die waterproductiecapaciteit te blijven garanderen."

Nog geen schadedossiers

Maar over schade weet De Watergroep officieel nog niets. "Wij hebben een eerste contact gehad met een buurtbewoner die ons dat heeft gemeld, maar we hebben nog geen schadedossiers binnengekregen. De mensen die schade hebben, kunnen best contact opnemen met hun verzekeraar. Dan wordt er een dossier opgesteld samen met De Watergroep, en dan gaan wij dat verder onderzoeken."

Anny en Emiel weten dus wat hen te doen staat. Ook bij hen zijn terrastegels gebarsten en in de keuken begint een ruit te kraken. "We zijn er niet gerust in. Als ze zo voortdoen gaat die schade nog verergeren. En wie weet wat de schade is die we nu niet zien, maar die we misschien later ontdekken."

De komende weken kunnen de bewoners even bekomen en dan in de week van 10 juli gaan de laatste damwandplaten eruit.