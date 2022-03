Gaudesaboos wint eerste Boon voor kinder- en jeugdliteratuur

Auteur Pieter Gaudesaboos heeft in Oostende de allereerste Boon-boekenprijs gewonnen in de categorie kinder- en jeugdliteratuur. Hij won ook de publieksprijs.

Met Gaudesaboos verzilvert de enige Belg onder de tien genomineerden, in twee categorieën, zijn nominatie. Zijn boek "Een zee van liefde" kwam als laureaat uit de bus in de categorie kinder- en jeugdliteratuur. "De kracht van dit boek ligt in de eenvoud: de tekst is uitgepuurd, er staat geen woord te veel en elk detail klopt. Soms zijn er helemaal geen woorden nodig, en dan vertellen de al even uitgepuurde en nostalgische tekeningen het verhaal voort", aldus het juryrapport.

In de categorie fictie & non-fictie ging de prijs naar de Nederlandse auteur Marieke Lucas Rijneveld met het boek "Mijn lieve gunsteling". Beide winnaars kregen elk 50.000 euro en een zilveren zegelring, gemaakt door Jero Goudsmid uit Oostende.

Mediapartners VRT en De Standaard ontvingen in totaal meer dan 10.000 stemmen voor de publieksprijs die ze samen organiseerden. Het publiek volgde het oordeel van de vakjury over de hele lijn en bekroonde opnieuw Pieter Gaudesaboos - met bijna de helft van de stemmen - en Marieke Lucas Rijneveld. Beide winnaars ontvangen hiervoor elk nog eens 5.000 euro.

De Boon sluit aan bij de andere literatuurprijzen in het Nederlands taalgebied: de Libris en de Boekenbon Literatuurprijs.

