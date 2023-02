Gastronomische wandeling hopscheuten in Westvleteren

Toerisme Vleteren organiseert vandaag een gastronomische wandeling bij hopbedrijf Lemahieu in Westvleteren.

Tijdens de wandeling krijgen de deelnemers ook informatie over de geschiedenis van de Sint-Sixtusabdij. De abdij is bekend om zijn trappistenbier, Westvleteren.

Pas in september wordt hop geoogst, maar Ivan Lemahieu plukt nu al de scheuten van die hop. Het duurt meer dan twee uur om een kilo scheuten te plukken. De eerste oogst werd eind december al geveild.

Hopscheuten zijn een echte delicatesse geworden. Prijzen tot 1.200 euro per kilo zijn daarbij geen uitzondering. Nadat de eerste lichting van het seizoen de deur uit is, nemen de prijzen 'normalere' proporties aan, rond de 125 à 135 euro per kilo.