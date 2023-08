In Kortrijk is een onderzoek gestart naar smaad aan de politie, en dat door vrienden van Justitieminister Van Quickenborne.

Het incident speelde zich half augustus af op het verjaardagsfeestje van de minister, aan zijn woning. Drie genodigden hebben tegen een politiecombi geplast. Daar zijn beelden van. Die combi stond er om mogelijke ontvoerders of andere bedreigingen af te schrikken. Een andere politiezone zal de zaak nu onderzoeken. De politievakbond is niet te spreken over het voorval.