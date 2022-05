Gasontploffing in Deerlijk: één dodelijk slachtoffer en een zwaargewonde

Langs de Vichtesteenweg in Deerlijk is een persoon om het leven gekomen bij een gasontploffing. Die gasfles stond op een vrachtwagen. Er was een tijdlang een perimeter, maar de overige gasflessen zijn intussen verwijderd door de brandweer. De weg is intussen weer vrij.

Het incident gebeurde deze ochtend aan het kruispunt van de Belgiek. Het gaat om een vrachtwagen van een dakwerker uit Oostnieuwkerke waar gasflessen in stonden. "Een van die gasflessen is ontploft. Er werd een veiligheidsperimeter ingesteld van 50 meter omdat er nog enkele gasflessen op de vrachtwagen stonden", zegt Piet Beirlaen van brandweerzone Fluvia. Die andere gasflessen zijn intussen ook zorgvuldig verwijderd door de brandweer.

Samenloop van omstandigheden

Naast een dodelijk slachtoffer, de zaakvoeder van het dakwerkbedrijf, is er ook een zwaargewonde. De explosie deed heel wat buurtbewoners opschrikken. Volgens sommigen zouden ze de ontploffing tot in Vichte gehoord hebben. Ook enkele gebouwen raakten beschadigd. "Zeventien omwonenden worden opgevangen in de nabijgelegen brandweerkazerne, totdat zij opnieuw naar huis mogen", aldus de brandweer.

Er kwam een expert ter plaatse om de oorzaak te onderzoeken. Het gaat om een samenloop van omstandigheden: in de laadruimte duwden isolatieplaten tegen een gasbrander, waardoor rook en warmte is ontstaan. Door die warmteontwikkeling is een gasfles ontploft net op het moment dat de twee personen zich dicht in de buurt bevonden", laat het parket weten.

Verkeer muurvast

Een tijdlang was de Vichtesteenweg van het afrittencomplex tot en met het kruispunt Belgiek afgesloten. In de late namiddag heeft de gemeente laten weten dat de weg weer vrij is.