Gaslek snel gedicht in Oostende

Bij werken op de site van de voormalige hotelschool op de Hazegraswijk in Oostende is deze middag een gasleiding geraakt. De bevoegde diensten kregen alles snel gedicht.

Die site ligt in de onmiddellijke omgeving van het station, de NMBS laat weten dat het treinverkeer daardoor verstoord is. Op de site komen er straks twee woontorens. Er werd een evacuatieplan opgestart, ondertussen is de alarmfase afgemeld. Een 30-tal mensen werden geëvacueerd, het openbaar vervoer in de omgeving ligt nog eventjes stil.

Er is een gasleiding geraakt door werken op wijk Hazegras ter hoogte van station @StadaanZee , er is een evacuatieplan opgestart #oostende — Bart Tommelein (@Barttommelein) February 17, 2020