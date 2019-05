Iets voor elf uur is bij wegwerkzaamheden een gasleiding geraakt in de Keiemdorpstraat in Diksmuide.

Het ging om een middendrukleiding. Die kon vrij snel dichtgedraaid worden, intussen is het lek ook gedicht. De brandweer stelde een perimeter in, een tiental bewoners moest hun woningen eventjes verlaten in de buurt van het gaslek. Maar het merendeel van de buurtbewoners was niet thuis.