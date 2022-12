Gaslek in Poperinge: gevaar is geweken

Stad Poperinge waarschuwde in de voormiddag, rond 10u10, voor "een groot gaslek met ontploffingsgevaar" op het kruispunt van de Veurnestraat met de Doornstraat. Rond 11u20 kon de gasleiding afgesloten worden. Volgens de burgemeester was toen alle gevaar geweken.

Alle omliggende woningen werden wel preventief geëvacueerd. In de onmiddellijke omgeving werd ook de elektriciteit afgesloten. 33 mensen werden geëvacueerd naar WZC Proventier en de bibliotheek. De brandweer en de de stad drongen er intussen op aan "om in de zone van het gaslek geen gebruik te maken van gsm of andere elektrische toestellen.".

Volgens Kristof Louagie van Brandweer Westhoek ging het om een lek in de middendrukleiding. "Omstreeks 13u35 was het gaslek volledig gedicht. De meeste bewoners konden toen terug naar hun woning na controle van de brandweer. Enkel de woningen dichtst bij het lek zijn nog niet vrijgegeven. Maar alle gevaar is wel geweken."