Gaslek in Oudenburg: vlammen schotten uit de grond, twee huizen preventief beneveld

Rond tien uur vanmorgen raakten arbeiders bij werken in de Zandvoordsestraat in Oudenburg een gasleiding met lagedruk. Maar dat gaslek vatte vuur. De brandweer liet het vuur gecontroleerd zijn gang gaan, maar liet de buurt wel evacueren. Er was niet meteen schade aan huizen in de buurt, maar twee huizen werden wel voortdurend beneveld om schade te voorkomen.

Fluvius kwam ter plaatse en groef twee putten om de gasleiding af te kunnen sluiten en het vuur zo te stoppen.

Na een goeie twee uur was het vuur gedoofd, en de gasleiding afgesloten. Vanmiddag gaan ze nu het netwerk herstellen zodat ze in de buurt weer gas hebben.