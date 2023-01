In Kortrijk is er op de hoek van Steenbakkersstraat en de Doorniksesteenweg een gaslek ontstaan op een middendrukleiding, een gevolg van wegenwerken in de buurt.

Ondertussen is de situatie onder controle, de druk werd van de leiding gehaald en het ontploffingsgevaar is geweken. In de buurt werden enkele mensen uit hun woningen geëvacueerd, het gaat om acht personen. Even was er sprake om kinderen uit de naschoolse opvang te evacueren maar dat bleek uiteindelijk niet nodig. Het verkeer werd ook even omgeleid.