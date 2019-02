Gaslek gedicht in Brugge

Gisterenavond werd rond 22 uur in de Visspaanstraat in Brugge een gasgeur waargenomen.

Er werd in eerste instantie een perimeter ingesteld en de straat werd afgesloten. Een dertigtal bewoners, die in de directe omgeving van het lek wonen, werden geëvacueerd en opgevangen.

Een klein gaslek werd gevonden maar toch bleek dit niet de oorzaak van de verhoogde waarden in de rioleringen.

Gaslek gedicht

Het zoeken naar de oorzaak werd om 4u30 stopgezet. Deze ochtend gingen Fluvius en de brandweer opnieuw aan de slag om het lek te vinden. Huis per huis gebeurden de nodige metingen. Rond 11u was het probleem opgelost, het gaslek is gedicht.

Burgemeester Dirk De fauw was aanwezig bij de bewoners in het opvangcentrum van het Rode Kruis in de D.Martensstraat. Hij blijft de situatie op de voet volgen.

